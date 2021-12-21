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Общество21 декабря 2021 3:39

Чиновников мэрии Красноярска наградили почти на 4,6 миллиона рублей

Работники администрации получили денежные премии ко Дню Конституции
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Чиновников мэрии Красноярска наградили почти на 4,6 миллиона рублей

Чиновников мэрии Красноярска наградили почти на 4,6 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Работников мэрии Красноярска наградили на 4,5 миллиона рублей за хорошую работу. Распоряжение о денежных выплатах опубликованы в соцсетях.

В честь Дня конституции денежные премии получили сразу несколько чиновников. Первые замы главы города Сергея Еремина – Давыдов и Одинцов получили 200 тысяч рублей. Премии в 180 тысяч рублей выданы главам всех районных администраций, кроме Кировского района.

По 154 тысячи рублей получил ряд руководителей управлений и департаментов. Всего гонорарный фонд составил почти 4,6 миллиона рублей.

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv