Чиновников мэрии Красноярска наградили почти на 4,6 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Работников мэрии Красноярска наградили на 4,5 миллиона рублей за хорошую работу. Распоряжение о денежных выплатах опубликованы в соцсетях.

В честь Дня конституции денежные премии получили сразу несколько чиновников. Первые замы главы города Сергея Еремина – Давыдов и Одинцов получили 200 тысяч рублей. Премии в 180 тысяч рублей выданы главам всех районных администраций, кроме Кировского района.

По 154 тысячи рублей получил ряд руководителей управлений и департаментов. Всего гонорарный фонд составил почти 4,6 миллиона рублей.

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv

Скриншот: vladimirovvv