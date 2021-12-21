Чиновников мэрии Красноярска наградили почти на 4,6 миллиона рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Работников мэрии Красноярска наградили на 4,5 миллиона рублей за хорошую работу. Распоряжение о денежных выплатах опубликованы в соцсетях.
В честь Дня конституции денежные премии получили сразу несколько чиновников. Первые замы главы города Сергея Еремина – Давыдов и Одинцов получили 200 тысяч рублей. Премии в 180 тысяч рублей выданы главам всех районных администраций, кроме Кировского района.
По 154 тысячи рублей получил ряд руководителей управлений и департаментов. Всего гонорарный фонд составил почти 4,6 миллиона рублей.
Скриншот: vladimirovvv
Скриншот: vladimirovvv
Скриншот: vladimirovvv
Скриншот: vladimirovvv