В Красноярске наступит астрономическая зима и похолодание до -30 Фото: ИВАНОВА Диана

21 декабря – дата наступления астрономической зимы, пришла она и в Красноярск. Как сообщает Гидрометцентр, ознаменования астрономической зима ведет за собой серьезное понижение температуры.

Пик морозов ожидается как раз 21 декабря, во вторник днем синоптики обещают -22 градуса, ночью температура понизится до -27-30 градусов. К низкой температуре прибавится несильный, но неприятный ветер с порывами до 2-6 метров в секунду.

Со среды в городе начнет теплеть, выглянет солнце, а температура поднимется до -19 градусов днем и -21 градуса ночью. На выходных же и вовсе потеплеет до более комфортных -14, но синоптики обещают пасмурную погоду.