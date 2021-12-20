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Общество20 декабря 2021 3:55

В Красноярске на Дзержинского установили аллею из 10 светящихся деревьев

Фигурной иллюминацией запланировано украсить еще несколько локация в городе
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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"звездные" деревья - фото из инстаграма Сергея Еремина

"звездные" деревья - фото из инстаграма Сергея Еремина

В Красноярске появилась первая в этом году аллея из световых деревьев – 10 светящихся фигур установили в сквере Дзержинского. Как рассказал глава города Сергей Еремин, такая иллюминация украсит еще несколько локаций краевой столицы.

-После годового перерыва световая аллея украсит обновлённый бульвар Маяковского и впервые - Исторический квартал. Зажигать деревья будем постепенно, - пишет в инстаграме мэр Красноярска.

Отметим, что праздничной иллюминацией в виде деревьев украсят Центральную и Ярыгинскую набережные, а также променад на Красрабе.