В Красноярске на Дзержинского установили аллею из 10 светящихся деревьев

"звездные" деревья - фото из инстаграма Сергея Еремина

В Красноярске появилась первая в этом году аллея из световых деревьев – 10 светящихся фигур установили в сквере Дзержинского. Как рассказал глава города Сергей Еремин, такая иллюминация украсит еще несколько локаций краевой столицы.

-После годового перерыва световая аллея украсит обновлённый бульвар Маяковского и впервые - Исторический квартал. Зажигать деревья будем постепенно, - пишет в инстаграме мэр Красноярска.

Отметим, что праздничной иллюминацией в виде деревьев украсят Центральную и Ярыгинскую набережные, а также променад на Красрабе.