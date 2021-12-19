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Общество19 декабря 2021 14:23

В Хакасии задержали иностранцев, снимавших фильм о тюркских народах

Их депортируют на родину
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Хакасии задержали иностранцев, снимавших фильм о тюркских народах

В Хакасии задержали иностранцев, снимавших фильм о тюркских народах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии задержали граждан Казахстана и Турции, снимавших фильм о тюркских народах. Как сообщает 19rus.info, пара приехала якобы в туристических целях.

Однако вместо любования хакасскими просторами иностранцы принялись снимать фильм. По закону, для этих целей, у них должна быть аккредитация МИДа, но такого документа «туристы» предоставить не смогли.

Сообщается, что пара общалась с жителями Хакасии, исповедующими ислам. Кроме того, возникли вопросы к сюжету фильма, в котором предположительно показываются негативные стороны жизни мусульман республики.

После съемок в Хакасии, журналисты должны были ехать в Туву, но были задержаны. В течение 10 суток их депортируют на родину.