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Происшествия19 декабря 2021 9:11

Житель Красноярска украл новогодние игрушки на 8 тысяч рублей

Его задержали росгвардейцы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Житель Красноярска украл новогодние игрушки на 8 тысяч рублей

Житель Красноярска украл новогодние игрушки на 8 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 декабря житель Красноярска пытался украсть из торгового центра на 9 мая новогодние игрушки и два комплекта постельного белья на 8 тысяч рублей. Мужчину задержали росгвардейцы, сообщают в пресс-службе ведомства.

На камерах видеонаблюдения видно, как красноярец выбрал товары, сложил их в тележку, после чего накрыл курткой и вынес из торгового зала. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей. Кражу заметили охранники, которые нажали тревожную кнопку.

В итоге сотрудники Росгвардии задержали воришку. Им оказался 30-летний уроженец Кызыла. Его передали прибывшим полицейским.