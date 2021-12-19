В Канске мужчина забрался на дерево и не хотел слезать. Фото: ЧП Канск

Вечером 17 декабря в Канске Красноярского края спасателям пришлось снимать нетрезвого мужчину, забравшегося на дерево. Очевидцы рассказали в соцсетях, как все было.

Вечер пятницы оказался для жителя Канска запоминающимся. Он залез на невысокое дерево во дворе одного из домов и отказывался спускаться на землю. Очевидца рассказала, что мужчина сидел на дереве босиком, а из одежды на нем были только штаны и кофта, да и то, после спуска, одного предмета гардероба он лишился:

- Пока его оттуда стащили, он потерял штаны и остался в трусах. Еле сняли, до последнего сопротивлялся. Скакал по дереву, как обезьяна. Вцепился в дерево мертвой хваткой, - пояснила местная жительница.

Пользователи соцсетей предположили, что у мужчины была белая горячка, однако некоторые комментаторы заявили, что, скорее всего, канский Маугли были под наркотиками.