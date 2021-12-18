Житель Красноярска проиграл в букмекерской конторе взятые в долг 780 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска «кинул» своего товарища на 780 тысяч рублей. И теперь ему придется отсидеть за мошенничество в колонии два года. Будет время подумать о смысле совершенного поступка.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе региональной полиции, весной 2019 года 50-летний мужчина приехал в потерпевшему и попросил одолжить ему большую сумму денег. Рассказал, что он, якобы, стал виновником ДТП, в котором пострадал пешеход. Тот будто бы согласен уладить дело миром, но только после компенсации материального ущерба.

Как не помочь другу? Таким образом, в руках у мошенника оказались 780 тысяч рублей. Которые тот понес… нет, не пострадавшему пешеходу, которого никогда не было. А в букмекерскую контору. Мошенник оказался заядлым игроманом. Этот факт выяснили полицейские, когда потерпевший, не дождавшись возврата денег, написал заявление.

Свердловский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес приговор в виде двух лет лишения свободы. Кроме того, с него будет взыскано в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего 726 тысяч рублей.