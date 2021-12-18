Дело работницы детского сада, по вине которой 4-летняя девочка получила ожоги, передано в суд

В 2014-м году девочка опрокинула на себя чайник с кипятком и получила страшные ожоги Фото: Мария ЛЕНЦ

Расследование дела помощницы воспитателя детского сада, по вине которой 7 лет назад четырехлетняя девочка получила ожоги, завершено и передано в суд. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ЧП произошло еще в мае 2014 года. Четырехлетняя девочка играла в группе и случайно опрокинула на себя чайник, который оставила в легкодоступном месте помощник воспитателя. Ребенок получил ожоги 2-й и 3-й степени 10% тела.

Девочка провела в больнице полтора месяца и перенесла несколько операция, в том числе пересадку кожи. Малышка стесняется своих шрамов, которые могут остаться на всю жизнь. За эти 7 лет она перенесла множество курсов лечения и реабилитации. В 2017-м году суд Октябрьского района обязал детский сад, в котором произошло ЧП, выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации семье девочки.

Свою причастность к произошедшему помощник воспитателя отрицает, отмечают в СК.

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Один из красноярских детских садов должен выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации в пользу девочки, которая случайно обожглась кипятком. Беда случилась в мае 2014 года, когда ребенку было всего три года. Она играла в группе и случайно опрокинула на себя чайник, который халатно оставила в легкодоступном месте помощник воспитателя. (Подробнее)