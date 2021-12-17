В Красноярске до суда дошло дело сотрудников налоговой службы, укравших 3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске передано в суд дело двух сотрудников налоговой службы, обвиняемых в мошенничестве на 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, они совершали махинации в течение двух лет.

С 2018 по 2020 год двое работников с помощью специальных служебных программ, от имени налогоплательщиков оформляли возврат лишних налогов. Временами им помогал общий знакомый, который также пойдет под суд.

В итоге налоговики похитили более 3 миллионов рублей. Группу раскрыли и наложили на их имущество арест на ту же сумму – более 3 млн. Кроме того, прокурор подал на обвиняемых иск с требованием о компенсации 2 миллионов рублей в пользу государства.