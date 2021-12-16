В Красноярске мужчина с младенцем на руках попал под колеса автомобиля. Фото: ГИБДД Красноярск

15 декабря на улице 78-й Добровольческой бригады в Красноярске мужчина с годовалым ребенком на руках попал под машину. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по краю, авария случилась во дворе жилого дома.

Как сообщают в госавтоинспекции, вечером мужчина с годовалым малышом на руках переходил дворовой проезд. В этот момент к дому подъезжал «Форд Фокус». Водитель не заметил пешехода с ребенком и совершил наезд.

В итоге мужчина с ребенком упали. Сам пешеход не пострадал, а вот младенец получил травмы. Полицейские призвали водителей и пешеходов быть более бдительными:

- Двигаясь по дворовой территории, водителю ни на секунду нельзя терять бдительность. Пешеходам рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее для водителей, - сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска.