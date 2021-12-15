Пробки в Красноярске вечером 15 декабря 2021: в городе парализовано движение из-за мелких аварий. Фото: скриншот Яндекс. Пробки

Пробки в Красноярске вечером 15 декабря 2021 года парализовали движение на дорогах. По данным портала Яндекс. Пробки, город встал в 10-балльные пробки. Все из-за нескольких мелких аварий.

Самая сложная ситуация традиционно на левом берегу Енисея. Очень серьезные заторы в центре на Вейнбаума, Качинской, Марковского, Ленина, Мира (в районе СибГУ), Маркса (от Органного зала до Театральной площади), Дубровинского при съезде на Коммунальный мост.

Стоит и улица Брянская в районе Озерной и Заводской, затруднено движение на 2-й Брянской. Парализовано движение и в Октябрьском и Железнодорожном районах: стоят Ладо Кецховели, Пр. Свободный, Копылова, Киренского, Новая Заря, Баумана, Гусарова (в сторону Высотной).

В Советском районе самая тяжелая дорожная ситуация на Взлетной (в сторону Покровки), Комсомольском проспекте, Воронова.

На правом берегу пробка на Северном Шоссе в районе моста «777», на 26 Бакинских Комиссаров, на Красрабе (от Мичурина в сторону ДК 1 Мая) и на Семафорной (в районе улицы Матросова).