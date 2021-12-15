В Красноярском крае коронавирусом заразились 715 человек, умерло 38

В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 715 человек, умерло 38 Фото: Мария ЛЕНЦ

13 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 715 человек, умерло – 38. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 163 513 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 694 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 147 071 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 38 человека. Общей сложности от болезни скончался 8 024 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 455 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 932 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 169. Проведено тестов на коронавирус всего 4 475 435, из них за последние сутки 10 539, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.