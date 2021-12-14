На развитие транспортной системы в Красноярском крае потратят 24,5 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На развитие транспортной системы Красноярского края в предстоящем 2022 году потратят 24,5 миллиарда рублей, это на 2,4 миллиарда рублей больше, чем было запланировано. Куда конкретно пойдут эти средства, рассказал министр транспорта региона Константин Димитров. Так на реконструкцию перрона воздушных судов в аэропорту Красноярска направят 1,2 миллиарда рублей. У здания старого терминала заменят изношенное покрытие (ему более сорока лет) на новое, на котором предусмотрена современная экологичная система очистки сточных вод.

- Мы переходим на новые стандарты обслуживания, в том числе, на новые экологические стандарты. Помимо этого, мы должны обеспечить перевозчикам, которые работают в аэропорту, качественное покрытие, чтобы частицы разрушенного бетона не залетали в турбины, - сказал Константин Димитров.

Другая часть расходов – расширение сети субсидируемых межрегиональных пассажирских рейсов: 456,8 миллионов рублей. Из них 428,8 миллионов – на развития хаба «Аэрофлота». Новый перечень маршрутов состоит из 23 направлений, шесть из которых планирует выполнять «Аэрофлот», еще 15 – «КрасАвиа». «Азимут» готов летать из Красноярска в Уфу с продлением до Минеральных вод и Ростова-на-Дону, а «ИрАэро» по направлению Красноярск – Магадан.

Что касается дорожной системы, на ремонт региональных и межмуниципальных дорог потратят 319,5 миллионов, еще 300 миллионов - на их содержание. В пределах Красноярска – 180,5 миллионов. В частности будет построен долгожданный пешеходный переход на улице Семафорной в размере 100 миллионов. И еще 100 миллионов получат другие муниципальные образований края.