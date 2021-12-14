БоАЗ получил в подарок уникальное издание по истории Богучанского района

Сборник этнографических сведений приангарской культуры «Сторожки традиций» - результат командной работы специалистов Богучанского краеведческого музея имени Д.М. Андона.

Торжественная презентация сборника прошла в музее. В качествегостей были приглашены представители районных учреждений культуры, образования и, конечно, предприятий-партнеров музея, среди которых был и Богучанский алюминиевый завод.

«БоАЗ – самый молодой наш партнер, - отметил директор Богучанского краеведческого музея Степан Метляев, - но, безусловно, завод уже стал неотъемлемой частью богатой истории Богучанского района, имеет свою экспозицию в нашем музее. Считаю, очень важным укреплять наши дружественные и культурные связи, продолжать сотрудничество. И сегодня мы с радостью вручаем экземпляры нашего сборника представителям БоАЗа».

Издание вышло ограниченным тиражом и содержит крайне любопытные факты о быте и разговорной речи жителей Богучанского района конца 19 – начала 20 века, а также редкие фотографии из архива.Как отметила руководитель пресс-службы БоАЗа Татьяна Каминская, для каждого работника завода будет интересно узнать что-то новое из истории земли, на которой он трудится. Тем более, что половина коллектива завода – это как раз местные ребята, из Карабулы, Таежного иБогучан, для которых очень важно знать свои корни и чтить традиции.