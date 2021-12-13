В Красноярском крае коронавирусом заразился еще 651 человек, умерло 36 Фото: Мария ЛЕНЦ

13 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 651 человек, умерло – 36. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 162 095 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 699 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 145 706 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 36 человека. Общей сложности от болезни скончался 7 950 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 947 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 011 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 239. Проведено тестов на коронавирус всего 4 461 952, из них за последние сутки 7 497, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.