В Красноярске 13 декабря открываются елочные базары Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 13 декабря начинают работу елочные базары. Первые из них открываются, по традиции, в Советском районе, сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

Так, в Советском районе приобрести елку можно уже 13 декабря. В Октябрьском районе они открываются 14 декабря. 15 декабря – в Кировском районе, а также в части Центрального и Свердловского районов. 20 декабря елочные базары начнут работу по всему городу. Завершат работу базары в кануне Нового года – 31 декабря. Адреса можно посмотреть здесь.

- Больше всего ёлочных базаров будет работать в Советском районе – 14. Рекордсменом по количеству торговых мест, как и в прошлом году стал Октябрьский район – там для красноярцев будут организованы 40 точек, - добавили в мэрии Красноярска.