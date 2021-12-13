Сноубордист из Красноярска попал под лавину в парке Ергаки. Фото: МАРКОВА Мария

Красноярский сноубордист Константин Меркер попал под лавину на базе «Снежная» в Ергаках. Спортсмен сам выложил видео инцдиента на свою страницу в инстаграме.

На кадрах Константин собирается съехать со склона, но сразу же попадает под лавину, которая тащит его вниз. Снег начал «ехать», как только сноубордист начал движение.

Однако трагедии удалось избежать. Уже через час Константин отвечал на комментарии под видео, которое выложил сам. По его словам, обошлось без травм. Однако спортсмен предупредил «Ребятки, будьте осторожны в горах».