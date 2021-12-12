В Красноярске 16-летний бесправник сбил 70-летнюю женщину. Фото: ГИБДД

В Октябрьском районе Красноярска, на улице Курчатова, 16-летний водитель наехал на 70-летнюю женщину. Произошло это даже не на проезжей части, а в дворовом проезде, возле супермаркета. Женщина шла впереди, когда попала под машину. Ей понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Поскольку водитель несовершеннолетний, его родителям грозит ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию: штраф 30 тысяч. В инспекции по делам несовершеннолетних начали проверку, семью могут поставить профилактический учет.

Инспекторы ГИБДД составили несколько протоколов за нарушение ПДД: управление автомобилем без прав, отсутствие полиса ОСАГО, передача управления человеку без прав. Итого родителям придется заплатить 40 тысяч рублей и оплатить стоимость лечения пострадавшей.