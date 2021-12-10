В Красноярске у пункта городской электрички на Водопьянова установили арт-объект «Самолет». Фото: КрасЖД

В Красноярске на жд-станции Водопьянова установили памятник «Самолет». Как сообщает «КрасЖД», арт-объект установлен в рамках проекта по благоустройству привокзальных площадей.

Так, у платформы «Водопьянова» появилась металлическая контурная модель в форме взлетающего самолета. Памятник посвящен летчикам-полярникам, проложившим новые воздушные трассы на север края. Одним из них был Михаил Водопьянов, в честь которого названа улица и остановка городских электричек.

- В настоящее время завершены работы по монтажу самолёта. В дальнейшем планируется благоустройство прилегающей к арт-объекту территории, - добавили в пресс-службе «КрасЖД».