В Минусинске водитель сбил 6-летнего мальчика и уехал. Фото: МВД по Красноярскому краю и Хакасии

2 декабря в Минусинске водитель сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, личность мужчины установлена.

Как установили полицейские, женщина шла домой с двумя детьми, одного она держала за руку, а второй шел на несколько шагов впереди. Когда мальчик завернул за угол дома, его мама услышала визг тормозов и увидела уезжающий автомобиль. В состоянии шока она запомнила только цвета машины.

Водителя искали неделю. Оказалось, что наезд на ребенка совершил 58-летний житель Минусинска. Он во всем признался. Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчине грозит 7 лет колонии.

- В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в МВД по Красноярскому краю.