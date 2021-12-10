В Красноярском крае к обязательным работам приговорили женщину, забившую собаку молотком

В Красноярском крае женщину к обязательным работам приговорили женщину, забившую собаку молотком Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Нижнеингашского района приговорили к обязательным работам за жестокое убийство собаки. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, всего за год за жестокое обращение с животными осудили 7 человек.

Суд установил, что в июле 2021 года в своей квартире женщина схватила молоток и несколько раз ударила спящую собаку по голове. Животное скончалось на месте. Однако соседи садистки вызвали полицию, которая и задержала сельчанку.

В итоге было заведено уголовное дело. Женщина признала себя виновной в убийстве собаки. Суд назначил ей 80 часов обязательных работ.

- Всего в истекшем периоде 2021 года на территории края зарегистрировано 24 преступления данного вида, 7 человек привлечено к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.