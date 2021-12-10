Весной 2022 года начнут укладывать асфальт на Волочаевской в Красноярске. Фото: мэрия Красноярска

Весной 2022 годы в Красноярске начнется укладка асфальта на новой дороге на Волочаевской. Как сообщает мэрия Красноярска, сейчас на участке уже проводится ряд работ.

Новая дорога позволит жителям Студгородка и Академгородка добираться до Дубровинского напрямую, минуя перекресток на Киренского. Для строительства на год была перекрыта улица Чкалова.

Сейчас подрядчик ООО «КДСК» выносит сети водоснабжения и канализации. Рабочие также демонтировали старый асфальт и уложили насыпи нового дорожного полотна. Непосредственно асфальт укладывать начнут весной.

В мэрии Красноярска напомнили, что в 2021 году также началось строительство дороги от пр. Молодежный до Преображенской, 31; дороги по Гриболевской, Соколовской, Ольховой и Черемуховой; по Байкитской – от Юбилейной до Дачной и пешеходного перехода у Калинина, 177.