Под Красноярском на водителя завели седьмое уголовное дело за пьяную езду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сухобузимском районе Красноярского края задержали молодого человека, севшего за руль ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает МВД по краю, это уже его седьмое уголовное дело.

Документов при себе у 27-летнего парня не было, более того, водительских прав у него не было. Несмотря на это парня шесть раз привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду. Результат освидетельствования показал 0,52 промилле алкоголя. Это в три раза выше нормы.

Не избежал молодой человек седьмого уголовного дела. В прошлый раз он отделался 9 месяцами лишения свободы. Сейчас ему грозит уже 3 года колонии.