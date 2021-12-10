Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 2:10

Под Красноярском на водителя завели седьмое уголовное дело за пьяную езду

Мужчине грозит срок до 2 лет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Красноярском на водителя завели седьмое уголовное дело за пьяную езду

Под Красноярском на водителя завели седьмое уголовное дело за пьяную езду

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сухобузимском районе Красноярского края задержали молодого человека, севшего за руль ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает МВД по краю, это уже его седьмое уголовное дело.

Документов при себе у 27-летнего парня не было, более того, водительских прав у него не было. Несмотря на это парня шесть раз привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду. Результат освидетельствования показал 0,52 промилле алкоголя. Это в три раза выше нормы.

Не избежал молодой человек седьмого уголовного дела. В прошлый раз он отделался 9 месяцами лишения свободы. Сейчас ему грозит уже 3 года колонии.