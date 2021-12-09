В Красноярском крае за сутки зафиксировали 729 новых случаев коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 9 декабря2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 159 314 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 729 случаев заболевания. Наибольший показатель – в краевом центре: 185 новых заболевших. В Ачинске – 53, Канске – 36, Кежемском районе – 32, Иланском районе – 37, Богучанском районе – 27, Норильске – 26.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 725 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 138 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 411. Проведено тестов на коронавирус всего 4 413 084, из них за последние сутки 16 347.

Региональный миздрав сообщает, что за сутки вылечились и выписались 745 пациентов, всего – 142 825. Количество погибших от коронавируса и его последствий – 7801 всего и за сутки – 35.

Добавим, что в эту статистику не входят закрытые города. Так в Железногорске 110 новых случаев ковида, а всего 14 817. Из них 12 759 человек выздоровели, а 244 пациента скончались. В Зеленогорске – за сутки 58 новых случаев, всего с начала пандемии 9 445, из них 8 405 выздоровели и 125 скончались.