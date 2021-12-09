В двух районах Красноярска отключат холодную воду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сразу в двух районах отключат холодную воду – в Октябрьском и Кировском. Это случится завтра, 10 декабря. Причина: сотрудникам ресурсоснабжающей организации нужно провести ремонтные работы.

В Октябрьском районе под отключение попадают несколько домов: на Тотмина – нечетная сторона с номерами с 1 по 37, и на Юшкова – четная сторона с номерами с 4 по 48. Здесь воды не будет ориентировочно с 10 до 14 часов. Этого времени должно хватить, чтобы коммунальщики устранили причину подтопления подвала одного из домов. Для жителей Тотмина, 13 время отключения продлится до 18 часов, потому что возле него коммунальщики будут менять трубы.

Что касается Кировского района, здесь к водопроводу будут подключать новые объекты, поэтому отключение продлится с 10 до 22 часов на улице Западной с 3 по 15 дома; на Красрабе – дома с 65а по 79б, а также с 96 по 102а. Плюс улица Вавилова – дома 76а, 80, 86а, 86б. И улица Шелковая, 10а.