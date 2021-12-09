Знаменитый красноярский самолет на Краснодарской подсветят изнутри и снаружи. Фото: инстаграм Дмитрия Дмитриева

Самолет на пересечении улиц Краснодарской и Металлургов / Партизана Железняка собираются отремонтировать и придать ему обновленный эстетический вид. Экс-глава Советского района, а ныне депутат Заксобрания края Дмитрий Дмитриев рассказал об этом в своем аккаунте в «Инстаграме».По его словам сейчас конструкцию самолета и постамента осматривают специалисты, им нужно определить, насколько она надежная, в каком объеме требуется ремонт. А в финале на памятнике советской авиации смонтируют подсветку. Помощь в этом окажет компания РУСАЛ.

Добавим, что появился памятник самолету МИГ-21Ф в начале 70-х годов. Место – не случайное: неподалеку тогда находилось Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (сейчас там Кадетский корпус). Раньше сквер назывался в честь 30-летия Победы, а нынешнее поколение красноярцев знает его, как сквер Авиаторов. Это одно их любимых мест отдыха для жителей окрестных домов. Так что к идее благоустройства общественного пространства наверняка отнесутся с позитивом.