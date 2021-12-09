В Красноярском крае водитель без прав сбил школьницу и сбежал. Стоп-кадр видео

В Сухобузимском районе сбили на дороге 10-летнюю школьницу, а водитель скрылся с места. Произошло это в селе Подсопки 7 декабря. Девочку с серьезными травмами доставили в районную больницу. А нарушителя вскоре задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний местный житель, который ехал на своем автомобиле ВАЗ-21120 и совершенно «не заметил» ребенка, несмотря на то, что тот находился в одежде со светоотражающими элементами. Впрочем, причины такого «невнимания» просты – водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 0,42 мг/л.

Сотрудникам ГИБДД молодой человек признался – сбежал, потому что у него нет водительских прав, он никогда не обучался в автошколе. И при этом в сентябре этого года он уже был оштрафован за пьяную езду и отсидел 10 суток административного наезда. На этот раз административными штрафами нарушитель не обойдется (а их ему выписали на 15 тысяч). На мужчину завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.