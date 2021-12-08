В Красноярском крае коронавирусом заразился еще 766 человек, умерло 39 Фото: Мария ЛЕНЦ

8 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 766 человек, умерло – 39 – это новый антирекорд. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 158 585 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечился от коронавируса 721 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 142 080 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 39 человека. Общей сложности от болезни скончался 7 766 пациент.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 998 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 094 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 417. Проведено тестов на коронавирус всего 4 396 737, из них за последние сутки 12 530, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Добавим, что в Железногорске за сутки коронавирусом заразились еще 135 человек. В Зеленогорске – 101 человек. Так, если посчитать суточные случаи заражения вместе с ЗАТО, число случаев заболевания составляет 1002.