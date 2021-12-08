Красноярцы жалуются на кричащих промоутеров и агрессивную рекламу в центре города. Фото: администрация Центрального района

Красноярцы массово пожаловались на назойливых промоутеров и агрессивную рекламу в центре города. Как сообщают gornovosti.ru, администрация Центрального района убрала рекламные баннеры.

Недовольство красноярцев вызвала агрессивная реклама магазина одежды. Участок улицы оказался заставлен рекламными конструкциями, так как предприниматели постоянно переезжают из одной точки в другую, а промоутеры слишком громко и навязчиво завлекают покупателей.

В итоге рекламные конструкции убрать получилось, а вот успокоить слишком громких промоутеров – нет. Их защищает закон, согласно которому шуметь запрещено с 22:00 до 09:00 часов. В остальное время предприниматели вольны завлекать клиентов, настолько громко, насколько считают нужным.