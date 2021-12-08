Красноярский повар стал одним из лучших в России. Фото: "Инстаграм" Николая Боброва

Красноярский повар Николай Бобров из ресторана «признал одним из лучших профессионалов в России. О чем сообщается на странице Tunguska в «Инстаграме». Награждение состоялось 6 декабря в Москве в концертном зале «Мир» в рамках ежегодного форума лидеров фуд-индустрии России Leaders Talk. На форуме креативный директор Berrywood Family Дмитрий Журкин презентовал ресторан Tunguska и Енисейскую Сибирь. Выступление получилось впечатляющим.

Итак, ресторан удостоен двух наград. Во-первых, Николай Бобров стал «Шефом 2021 года» России в категории «Авторская локальная кухня». Во-вторых рекламная кампания первого сибирского гастрономического фестиваля «Тайгастро», организованная рестораном, признана лучшей PR-кампанией года.

В ответ на поздравления Николай Бобров на своей странице написал: «Мы вместе создаем современную сибирскую кухню и рассказываем о ней, влюбляем в икру хариуса, черемуховую муку и коппу из яка, всех — и сибиряков, и гостей ресторана из других городов, и на гастролях от Хабаровска до Петербурга. Воссоздаем старинные рецепты коренных народов, работаем с русской печью и с современными техниками со всего света». И пригласил всех в Красноярск – гастрономическую столицу Сибири.