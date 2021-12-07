В Енисейском районе подросток катался на «плюшке» и разбился. Стоп-кадр видео

В поселке Усть-Кемь Енисейского района пострадал 14-летний подросток. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в больницу. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 16-летний приятель предложил ему экстремальную зимнюю забаву – покататься на «плюшке». Привязали надувную камеру веревкой к снегоходу, старший сел за руль, младший – в «плюшку» и помчались по улице поселка. Однако веревка не выдержала и порвалась, а юный экстремал влетел в припаркованный на обочине грузовой автомобиль.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что снегоход – это такое же транспортное средство, которое должно быть зарегистрировано. И чтобы управлять им, нужно иметь водительские права категории А1 – это категория машиниста-тракториста «внедорожные мототранспортные средства». Их можно получить с 16 лет.

У подростка таких прав нет. На него составили несколько административных материалов. Также 30 тысяч рублей штрафа придется заплатить отцу за то, что передал управление снегоходов лицу без водительских прав. Или не запретил ему садиться за руль.