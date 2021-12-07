В Красноярске торжественно открыли мемориал «Красноярск -Город трудовой доблести»

Сергей Ерёмин на открытии мемориального комплекса Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом центре в сквере у ДК имени 1 мая открылся мемориальный комплекс «Красноярск - Город трудовой доблести».

Напомним, красноярцы выступили с инициативой присвоить городу почетное звание «Город трудовой доблести». В поддержку этого решения выступили около 140 тысяч жителей Красноярска. Голос жителей был услышан. Весной по указу президента России Красноярску было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Затем горожане также сообща выбрали и место для мемориального комплекса, который обустраивают в каждом городе-обладателе столь высокого звания. В мероприятии приняли участие первые лица края и города, представители ветеранских и общественных организаций краевого центра, руководители предприятий.

– Сегодня, в день рождения края, мы открываем комплекс, сердцем которого является эта стела с символичным названием «Красноярск – город трудовой доблести», – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. – Звание город получил в особый год – год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Тогда, в драматичный период истории страны, в Красноярск были эвакуированы более 20 крупных промышленных предприятий, приехали тысячи людей – рабочих, инженеров. И это сделало наш город центром оборонной промышленности, отсюда на фронт шли эшелоны с бойцами, продовольствием вооружением… Стела будет знаком глубочайшего уважения поколению победителей, тем, кто выстоял в военное лихолетье и спас страну.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил ветеранские организации, молодежные объединениям, горожан, проектировщиков, строителей – всех, кто принимал участие в создании комплекса.

– Благодарю всех, кто стремился к тому, чтобы Красноярск был признан городом трудовой доблести – ветеранские организации, молодежные объединения. Всех, кто посчитал нравственным долгом бороться за присвоение Красноярску этого почетного звания. Я глубоко признателен строителям и проектировщикам, вложившим душу в этот монумент. Эта стела – не просто новый памятник, не просто красивое место на карте нашего города, это наш общий поклон поколению победителей, совершивших трудовой подвиг в тылу. Я благодарю всех красноярцев, кто участвовал в выборе этого места, потому что именно здесь находился эпицентр нашего трудового фронта. Эта стела стала символом нашего единства, данью памяти и уважения предкам и любви к нашей Родине, – подчеркнул мэр.

Центральный элемент композиции – 17-метровая стела Фото: Мария ЛЕНЦ

В основу архитектурного решения мемориала легли фотографии с изображением продукции красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в период войны. Также на пилонах стелы размещено четверостишие из знаменитого стихотворения красноярского поэта Игнатия Рождественского «Новостройка».