В Красноярском крае определили лучшие продовольственные товары 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае на Дне урожая определились с лучшими продовольственными товарами 2021 года. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, участие в конкурсе приняли 33 компании, а комиссия оценила 226 образцов в 34 категориях.

Как рассказал министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов, в текущем году заявленную на участие продукцию закупали в магазинах. Оценивались, в первую очередь, товары, поступающие в торговые сети. Комиссия оценивала продукты по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху, консистенции и другим параметрам.

- В числе постоянных участников и победителей Филимоновский молочноконсервный комбинат Канского района, «Искра» и «Солгон» из Ужура, «Малтат», «Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза», «ЯРСК», «Ярхлеб», «Краскон», «Сибирский хлеб», «Авангард», «Первая заготовительная компания» из Красноярска, «Молоко», «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков», «Минусинская кондитерская фабрика», опытно-производственное хозяйство «Минусинское» из Минусинска и «Трэнэкс» Шарыповского района, - добавили в пресс-службе краевого минсельхоза.