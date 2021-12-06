Королевой красоты Красноярска стала визажист Екатерина Алдонина. Фото: eka_aldonina

Титул «Королева Красноярска-2021» стала 23-летняя визажист и модель Екатерина Алдонина. Девушка недавно переехала в Красноярск из Абакана.

Конкурс красоты проходил в краевой столице. В финале за звание королевы состязались 37 участниц. Девушки дефилировали, показывали творческие номера и участвовали в фотосессиях.

Победительницей стала Екатерина Алдонина. Ей 23 года, она работает визажистом, а в свободное время занимается волонтерством.

Первой вице-мисс Красноярска стала Ольга Филиппова, второй – Мария Малышева, третьей - Гуандегно Нгонгуэ Сузи Наоми.