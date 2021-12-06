В Красноярском крае уволили депутата за нарушение антикоррупционного законодательства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинском районе края уволили депутата за предоставление недостоверной справки о доходах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, районный Совет депутатов отобрал мандат у коллеги в связи с утратой доверия.

Прокуратура выяснила, что депутат из Рыбинского района представил недостоверные данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах:

- Им не указаны сведения о доходах по основному месту работы, информация о банковском счете и владении частью уставного капитала юрлица, и представлены недостоверные сведения о доходах жены и несовершеннолетних детей, - сообщают в ведомстве.

В итоге прокуратура внесла представление Совету депутатов, который и лишил коллегу мандата в связи с утратой доверия.