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Общество6 декабря 2021 5:14

В Красноярском крае уволили депутата за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Рыбинского района выявила нарушения в отчете депутата
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае уволили депутата за нарушение антикоррупционного законодательства

В Красноярском крае уволили депутата за нарушение антикоррупционного законодательства

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинском районе края уволили депутата за предоставление недостоверной справки о доходах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, районный Совет депутатов отобрал мандат у коллеги в связи с утратой доверия.

Прокуратура выяснила, что депутат из Рыбинского района представил недостоверные данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах:

- Им не указаны сведения о доходах по основному месту работы, информация о банковском счете и владении частью уставного капитала юрлица, и представлены недостоверные сведения о доходах жены и несовершеннолетних детей, - сообщают в ведомстве.

В итоге прокуратура внесла представление Совету депутатов, который и лишил коллегу мандата в связи с утратой доверия.