В Красноярском крае увеличили уровень охвата ПЦР-тестами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае увеличен уровень охвата ПЦР-тестов из-за повышения уровня заболеваемости коронавирусом. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, он составил 378 на 100 тысяч населения, при нормативе 300 на 100 тысяч.

По словам Дмитрия Горяева, на минувшей неделе зафиксирован незначительный рост уровня заболеваемости ковидом. На 44,8% чаще стали болеть люди в возрасте от 65 лет. Кроме того, на 20,2% увеличился уровень заболеваемости среди красноярцев 50-64 лет, на 17% - среди школьников, на 11% - от 30 до 49 лет.

В связи с этим и был увеличен охват ПЦР-тестами. В том числе и среди красноярцев, возвращающихся из зарубежных стран:

- Исследованию на ковид подлежат все, кто имеет признаки заболеваний ОРВИ и гриппом, а также контактные лица. Это позволило эффективнее выявлять бессимптомных больных. Также усилена работа санитарно-карантинного пункта пропуска в аэропорту Красноярска, увеличено количество тестирований красноярцев, вернувшихся из заграницы, - сообщает Дмитрий Горяев.