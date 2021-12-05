В центре Красноярска установили светящийся пешеходный переход. Фото: администрация города

В центре Красноярска установили необычный пешеходный переход – он оснащен светодиодными лампами, вмонтированными в асфальт. Они мигают, чтобы показать водителю, что впереди переход. Также проектор освещает территорию на тротуаре перед пешеходным переходом. Это поможет водителю увидеть человека, который подходит к перекрестку. Также для водителей отдельно установлена П-образная световая панель, повторяющая сигнал светофора. Всего таких проекторов 16, они работают на солнечных батареях. Находится такой переходный переход на перекрестке улиц Обороны и Республики.

В пресс-службе администрации города пояснили, что такие меры безопасности сделаны, чтобы снизить опасность перекрестка. Прямо перед переходом идет возвышение, поэтому водители часто не замечали пешехода из-за приподнятого капота машины. А после того, как в этом районе открылся обновлённый Юдинский сквер, поток пешеходов здесь значительно увеличился. Но при таком обустройстве пешеходного перехода у водителей не остается шанса не заметить пешехода и действующий сигнал светофора.