Глава Красноярска озвучит планы дорожного ремонта на 2022 год Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Сергей Еремин озвучил планы дорожных ремонтно-строительных работ на 2022 год. Сейчас как раз идет обсуждение задач на предстоящий период, в том числе это связано и с формированием муниципального бюджета.

- Если коротко о строительстве и реконструкции, то в задачах 10 дорожных объектов, в их числе: пешеходный переход через улицу Калинина к новой школе в микрорайоне «Бугач», транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори», переезд через Северное шоссе и другие, - сообщила глава города.

Будет обновлен целый дорожный кластер улицы Красной Армии с прилегающими к ней улицами. При этом уже договорились с энергетиками запараллелить здесь работы по модернизации теплосетей в центральной части города. Топовым проектом станет капитальный ремонт улицы Маерчака. В уходящем году дорожные службы уже выполнили первый небольшой участок – от проспекта Свободного до здания финансово-экономического колледжа на Маерчака, 20. Второй этап – от колледжа до улицы Республики. Будет расширена проезжая часть до нормативных 4 полос и модернизирована ливневку. Также в плане ремонта улицы Пограничников и Абытаевская.