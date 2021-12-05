В Красноярском крае в перинатальных центрах в ноябре появились на свет 509 малышей Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае в ноябре в перинатальных центрах родились 509 малышей. Отметим, что там помогают появляться на свет детям, когда беременность протекала с осложнениями. Больше всех малышей родилось в Красноярске, в краевом клиническом центре охраны материнства и детства – 281. Это 145 мальчиков и 136 девочки. Из них 10 двоен, тройняшек не было. Самым маленьким ребенком ноября оказалась девочка – ее вес при рождении составил 530 граммов., она родилась на 27 неделе беременности. Самым большим ребенком ноября стал мальчик – его вес при рождении 5080 граммов.

В Ачинском перинатальном центре родилось 228 малышей, из них 113 мальчиков и 115 девочек. Это 68 юных ачинцев, 13 маленьких малышей из сельской местности Ачинского района. И 147 карапузов поедут в города западной территории Красноярского края. Среди новорожденных есть две двойни, одна королевская – мальчик и девочка, другая классическая – два мальчика.

Добавим, что в декабре Красноярский перинатальный центр отметит 10-летие своей работы. Юбилейные мероприятия будут проводиться в течение всего декабря. Открывает юбилейный старт – научно практическая конференция для врачей акушеров-гинекологов «Эндометриоз 2021 – различные грани проблемы».