В Красноярске осудили мошенника из «Горгаза» за обман пенсионерки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили мошенника из «Горгаза» за обман пенсионерки. Сразу для понимания поясним: в Красноярске нет компании под таким названием, а предприятие, которое обслуживает газовое хозяйство, называется «Красноярсккрайгаз».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошло преступление в начале текущего года. В квартиру 75-летней женщины пришел молодой человек. Представился работником «Горгаза» и для правдоподобности предъявил служебное удостоверение. Он пояснил, что в доме проводятся ремонтные работы газового оборудования и поэтому ему нужно осмотреть плиту.

После этого сделал вывод: надо заменить газовый счетчик. Это будет стоить 23 тысячи рублей. Женщина смутилась, у нее было только 18,9 тысяч. Но мошенник лихо прибрал эти деньги в карман и сказал: «остальное доплатите, когда придут ставить счетчик». Но когда в назначенный день никто не пришел, женщина позвонила в газовую службу, узнать, почему. А ей ответили: у них не работает такой сотрудник. И посоветовали написать заявление в полицию, что потерпевшая и сделала.

Мошенника нашли, им оказался ранее не судимый 24-летний житель краевого центра. Ущерб пожилой женщине он возместил полностью. Суд вынес ему относительно мягкий приговор – штраф в размере 5 тысяч рублей. Добавим, что в Красноярске зачастую мошенники действуют от лица коммунальных организаций или пожарных, навязывая жителям города совершенно ненужные и несуществующие услуги. Особенно часто страдают доверчивые пожилые люди.