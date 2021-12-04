Бензовоз перевернулся и загорелся на трассе под Красноярском. Фото: скриншот из видео МВД по Красноярскому краю

Вечером 4 декабря в Емельяновском районе на Глубоком обходе Красноярска перевернулся бензовоз. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, водитель не получил серьезных травм.

Авария произошла в 19:40 часов на 10 километре Глубокого обхода Красноярска. На дороге перевернулся и загорелся бензовоз. Водитель успел покинуть кабину грузовика до возгорания, и избежал серьезных травм.

Движение на данном участке трассы перекрыто полностью. На месте работают дорожные полицейские и пожарные. Фура сгорела дотла, пожар был потушен оперативно.

- Просим учитывать информацию при планировании своего маршрута и использовать альтернативные пути объезда, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.