Минстрой назвал причины подорожания жилья в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой минстрой объяснил, почему в Красноярске дорожает жилье. По словам министра строительства края Максима Рабушко, на то есть целый ряд факторов.

Так, главными причинами роста цен на жилье оказались материнский капитал, спрос на льготную ипотеку, растущая инфляция и подорожание стройматериалов. Однако, несмотря на это, ввод жилья продолжается.

С января 2021 года сдано 1 млн 112 тысяч квадратных метров жилья – 540 тысяч – частные дома, 572 тысячи – в многоэтажных домах. Всего же планируется ввести 1 млн 300 тысяч жилья. Продолжается возведение еще 253 домов, 22 из которых строятся по старой схеме – без привлечения эскроу-счетов.

Добавим, что по данным Красноярскстата, за третий квартал текущего года средняя стоимость квадратного метра составила 90 642 рубля, год назад – 78 342 рубля.