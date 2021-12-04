В Красноярске из-за коронавируса и ОРВИ детские поликлиники будут работать без выходных Фото: Мария ЛЕНЦ

Детские поликлиники в Красноярске из-за коронавируса и ОРВИ будут работать без выходных. Как сообщают в краевом минздраве, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей превышает показатель заболеваемости коронавирусом.

Сейчас дома от ковида в Красноярске лечатся 2904 ребенка, еще 103 малыша находятся в стационаре, контактными являются более 23 тысяч детей. При этом ОРВИ и гриппом сейчас болеют 12 412 детей. В связи с этим минздрав издал приказ о работе детских поликлиник в выходные дни:

- Для увеличения доступности медицинской помощи детям в Красноярске Минздрав края издал приказ о работе детских поликлиник в субботу и воскресенье. «День здорового ребенка» определяется самой поликлиникой, в зависимости от нагрузки в будние дни. При наличии ресурса поликлиники разделят потоки пациентов для вакцинации и оказания неотложной помощи по разным филиалам, - передают в минздраве края.