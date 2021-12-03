В Красноярске на острове Татышев установили камень в честь 300-летия российской прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры края

В Красноярске на острове Татышев есть Аллея ветеранов прокуратуры. Сегодня, 3 декабря, на ней открыли памятный камень – в честь 300-летия образования ведомства. Которое было учреждено Высочайшим указом Петра Первого 12 января 1722 года.

Камень весом свыше 3 тонн добыт на месторождении в Уярском районе, его высота составляет 2,5 метра. Неслучайно выбран материал – гранит. Это одна из самых твердых и прочных пород, она символизирует мощь и незыблемость закона, на страже которого стоят органы прокуратуры. Местом установки выбрана Аллея ветеранов органов прокуратуры края, как символ связи и преемственности поколений.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, руководство прокуратуры края, а также работники природоохранной прокуратуры и прокуратуры Красноярска. Открывая мероприятие, прокурор края Роман Тютюник подчеркнул символичность установки этого памятного знака в преддверии знаменательного юбилея. Камень является выражением благодарности всем прокурорским работникам, стоявшим на страже закона со дня основания ведомства, и сегодняшнему коллективу прокуратуры и символизирует честность, принципиальность и твердость всех прокурорских работников.