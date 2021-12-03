В Красноярском крае около 3 тысяч детей болеют коронавирусом Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае около 3 тысяч детей болеют или уже переболели новой коронавирусной инфекцией. Такую информацию на своем телеграм-канале опубликовал депутат Заксобрания края Илья Зайцев со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Большинство детей переносят ковид в легкой форме и лечатся дома. Но есть и сложные случаи, когда приходится помещать детей в стационар. Сейчас в таких детских ковидных стационарах находится 103 ребенка.

Поскольку нагрузка на поликлиники возросла, в том числе из-за роста ОРВИ и гриппа, минздрав изменил порядок оказания помощи и предоставления больничных родителям. Если дети контактные и находятся на карантине, то они должны сдать мазок на анализ в первый и на 10 – 12 день. Если результат мазка отрицательный, эту информацию медучреждение самостоятельно передаст в школу или детский сад. Если положительный – проводится лечение до полного выздоровления. И только после этого нужно будет взять справку и педиатра.

Родителям тоже минимум забот, если у них есть аккаунт на Госуслугах – там больничный по ходу за ребенком оформится автоматически.