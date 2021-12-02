В Красноярске сотрудники УФСБ задержали мигранта, подозреваемого в призывах к терроризму

Фото: УФСБ

В Красноярске сотрудники УФСБ пресекли деятельность мигранта из Центрально-Азиатского региона, который, по версии следователей, призывал одного из горожан к терроризму. Как сообщает ведомство, мужчина в своём окружении транслировал террористические идеи и призывал к дестабилизации общественной обстановки и органов власти.

В отношении мигранта заведено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Мужчина задержан и сейчас находится под стражей. Силовики выясняют, может ли он быть причастен к другими эпизодам, связанным с терроризмом, а также его преступные связи.