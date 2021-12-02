В Красноярске привезли две снегоплавильные машины канадского производства. Фото: ЧЕРНЫХ Александр

В Красноярск прибыли две снегоплавильные спецмашины канадского производства. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, технику привезли из Санкт-Петербурга.

Две машины могут растопить 215 тонн снега в час. Они обладают простой системой загрузки снега и могут выгружать попавший в него мусор. Главное преимущество новой спецтехники в том, что она работает на дизеле: то есть независима от электричества и может работать в любом месте в городе. Талая вода же может сливаться в канализацию.

Машины помогут обходиться без снегоотвалов при зимней уборке улиц и сэкономить на топливе, так как не придется вывозить снег за город. Обе машины переданы Красноярку совершенно бесплатно – по договоренности главы края Александра Усса и губернатора края Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По словам мэра Красноярска Сергея Еремина, одна машина будет работать на левобережье, а вторая – на правом берегу Енисея.

- Кроме того в 2021 году мы по всем экологическим требованиям нынешнего законодательства оборудовали для снегоотвала площадку с твёрдым покрытием и септиками. Это будет первый такой современный снегоотвал за Уралом, - добавил глава города.