Самая длинная лестница России ведет на Торгашинский хребет

В Красноярске завершилось строительство лестницы на Торгашинский хребет. В первый день зимы прошло официальное открытие новой краевой достопримечательности. Теперь чтобы подняться на Торгашинский хребет и полюбоваться окрестностями,теперьпонадобится всего около 40 минут. Объектоборудован перилами, освещен, чтобы пользоваться лестницей было удобно и безопасно всем туристам, в том числе в вечернее время. На старте маршрутарасположена карта, скамейки, мусорные урны, туалет. На верхней площадке - обзорная площадка и зона отдыха.

Партнёром благоустройства нижней части лестницы выступила компания «Полюс».

- С Красноярским краем мы сотрудничаем давно, системно и плодотворно, - заметил Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск». - Туризм – одно из новых направлений нашего взаимодействия. Приятно, когда видишь, как преображается место, где ты живешь, это здорово, видеть результат нашей совместной деятельности вживую, не на бумаге, а в виде конкретных объектов.

Как сообщили в краевом агентстве по туризму, в следующем году благоустройство продолжится: от скалы Арка до Красного гребня установят смотровые площадки.

Конкретно

Часы работы лестницы на Торгашинский хребет – с 8 до 22 часов, круглый год.

Добраться можно на личном автомобиле или на автобусе № 37, остановка «Гренада».