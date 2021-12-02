Красноярский край занял третье место в Сибири по количеству ВИЧ-инфицированных Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край попал в топ-3 антирейтинга по количеству зараженных ВИЧ-инфекцией. Как сообщает Роспотребнадзор, вышел Красноярского края только Кузбасс и Иркутская область.

По данным ведомства, уровень заболеваемости ВИЧ в регионе на 20,4% ниже, чем по Сибирскому Федеральному округу. При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что в группу риска зачастую молодые люди.

- На 1ноября 2021 года в Красноярском крае с начала текущего года обследовано на антитела к ВИЧ 597 413 человек, из них впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 2 276 человек нарастающим итогом. На диспансерном учёте состоят ВИЧ-инфицированных 19 312 человек, из них терапию проходят 16 041 человек, - добавили в пресс-службе Красноярского центра профилактики и борьбы со СПИД.