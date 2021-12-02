Красноярский ресторан Fresco расширяется и переезжает на Театральную площадь

обновленный интерьер Fresco Фото: Город Прима

Красноярский ресторан Fresco, вошедший в ТОП-5 лучших ресторанов Сибири по версии Where to eat, расширяется и переезжает в новое помещение на Театральной площади. Об этом владельцы заявили изданию «Город Прима». Из небольшого камерного заведения Fresco перерождается в ресторан, готовый принять до 200 гостей одновременно.

Отмечается, что у обновленного и переехавшего заведения будет новое меню – оно сейчас находится на разработке. Владельцы отмечают, что новая версия меню будет кардинально отличаться от старой. Открытие запланировано в январе 2022 года.